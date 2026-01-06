Într-un interviu recent acordat postului CNN, Stephen Miller, unul dintre cei mai influenți strategi ai administrației Trump, a oferit o viziune radicală asupra politicii externe americane, afirmând că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Groenlandei fără a întâmpina rezistență militară. Miller a exclus posibilitatea unui conflict armat pentru insulă, susținând că nicio putere nu s-ar opune forței Washingtonului într-un astfel de scenariu. Declarațiile sale fundamentează o nouă ordine mondială bazată pe raporturi de forță, în care marile puteri au libertatea de a-și impune voința asupra statelor mai slabe pentru a-și proteja interesele naționale, consilierul prezidențial descriind tratatele internaționale drept simple „convenții” subordonate legilor dure ale istoriei.

Această poziționare a provocat o reacție imediată din partea Danemarcei, premierul Mette Frederiksen cerându-i președintelui Donald Trump să înceteze amenințările la adresa unui aliat NATO. O eventuală acțiune de forță în Groenlanda ar arunca în aer pilonii fundamentali ai Alianței Nord-Atlantice, în condițiile în care ambele state sunt membri fondatori, iar tratatul garantează apărarea colectivă. Tensiunile au fost amplificate și de gesturile simbolice ale familiei Miller, soția consilierului publicând recent imagini care sugerau iminența preluării controlului asupra teritoriului semiautonom danez.

Dincolo de dosarul arctic, Miller a reiterat poziția de forță a Casei Albe și în privința Venezuelei, afirmând că Statele Unite „conduc” în prezent această țară după operațiunea de capturare a lui Nicolás Maduro. Acesta a explicat că, prin blocadă militară și embargo total asupra petrolului, Washingtonul stabilește acum „termenii și condițiile” în care statul sud-american își mai poate administra economia. Potrivit lui Miller, orice activitate comercială a Venezuelei depinde acum exclusiv de permisiunea americană, o abordare care transformă suveranitatea într-un concept condiționat de interesele strategice de la Washington.

Aceste declarații au stârnit un val de critici interne și internaționale. În timp ce secretarul general al ONU, António Guterres, a condamnat încălcarea Cartei Națiunilor Unite, opoziția de la Washington, prin vocea senatorului Bernie Sanders, a catalogat noua doctrină drept o formă pură de imperialism. Sanders a avertizat că ambițiile administrației Trump de a pune mână pe resursele naturale ale altor state, precum petrolul venezuelean, marchează o revenire periculoasă la o epocă a exploatării și a forței brute în detrimentul diplomației și al legii internaționale.