Top băuturi pentru inimă

Sucul de portocale este bogat în flavonoide precum hesperidina și naringenina, care pot reduce colesterolul „rău” LDL și sprijină nivelul de vitamina C și folat. De asemena, este o băutură populară bogată în antioxidanți, potasiu și acid folic, susținând imunitatea și hidratarea.

Sucul de prune contribuie la reducerea LDL datorită fibrelor solubile și compușilor naturali care sprijină metabolismul colesterolului. Poate fi băut amestecat cu puțină lămâie pentru un efect ușor digestiv și cardioprotector, susține Sarah Pflugradt, dietetician, pentru eathingwell, scrie adevarul.ro.

Sucul de sfeclă conține nitrați naturali, care ajută la dilatarea vaselor de sânge şi nu lasă să se depună colesterolul sau să se formeze cheaguri.

Sfecla roşie conţine tot complexul de vitamina B şi este o sursă bogată de potasiu, mangan, vitamina C, vitamina A, magneziu, fosfor, iod, calciu, sulf, antioxidanţi şi fier. Datorită enzimelor şi a substantelor cu proprietăţi antitumorale din compoziţia ei este utilă în combaterea cancerului.

Sucul de roșii, bogat în licopen, reduce inflamația și poate îmbunătăți profilul lipidic.

Potrivit unui studiu finlandez, riscul de infarct scade cu 59% la cei cu aport crescut de licopen, iar cercetătorii din Verona au confirmat că acest pigment roșu protejează inima.

Consumând un pahar cu suc de roşii pe zi veţi furniza organismului aproape necesarul zilnic de vitamina C şi 22% din necesarul de vitamina A.

De asemenea, sucul de cireșe amare este foarte bogat în antioxidanți și polifenoli, care susțin sănătatea cardiovasculară și reduc stresul oxidativ, chiar dacă efectul direct asupra colesterolului este limitat.