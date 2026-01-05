Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o reformă profundă a sistemului de gărzi din România, propunând flexibilizarea programului și o nouă filozofie de remunerare.

Una dintre principalele măsuri vizează posibilitatea ca spitalele de urgență să organizeze gărzi de 12 ore, în locul celor maraton de 24 de ore, acolo unde structura secțiilor și viziunea managerială permit acest lucru.

Ministrul a subliniat că își dorește un cadru legislativ simplu, care să ofere libertate de aplicare unităților sanitare, evitând birocrația excesivă care ar putea bloca implementarea.

O altă schimbare majoră aflată în analiză este înlocuirea sistemului de plată bazat pe procente raportate la salarii vechi cu un tarif fix pe gardă. Această plată ar urma să fie stabilită în funcție de rangul spitalului, complexitatea specialității și alți indicatori de performanță, fiind structurată progresiv.

Reformarea acestui domeniu este considerată urgentă, având în vedere că, în prezent, gărzile sunt plătite la nivelul salarial din 2017, iar vechimea medicilor se calculează în ani calendaristici, ignorând volumul real de ore lucrate.

Strategia propusă include și o clasificare clară a serviciului de gardă în trei categorii, plătite diferențiat: garda la domiciliu (model practicat la nivel european), garda de monitorizare a pacienților deja internați și garda de urgență, care implică preluarea cazurilor noi sosite în unitate.

Colegiul Medicilor din România susține aceste demersuri, subliniind necesitatea recunoașterii gărzilor ca vechime în muncă și actualizarea grilelor de salarizare, totul pentru a asigura continuitatea actului medical în beneficiul direct al pacienților și al medicilor deopotrivă.