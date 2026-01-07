Șeful statului columbian a susținut că Trump are un „creier senil”, după ce acesta l-ar fi catalogat drept „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al confruntării verbale dintre cei doi lideri.

Mesajul publicat de Petro pe platforma X

Gustavo Petro a abordat subiectul într-o postare amplă pe platforma X, în care a respins eticheta atribuită de liderul republican și a explicat cum interpretează atacul la adresa sa. „Titulatura pe care Trump mi-o atribuie, de haiduc al traficului de droguri, este o reflectare a creierului său senil. El îi vede pe adevăraţii adepţi ai libertăţii drept narcoterorişti pentru că nu-i dăm cărbunele sau petrolul nostru”, a transmis președintele columbian, fără a preciza momentul în care Donald Trump l-ar fi numit în acest fel.

Afirmațiile făcute de Trump la bordul Air Force One

Declarațiile lui Petro vin după ce, duminică, Donald Trump a vorbit cu jurnaliștii aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One. În cadrul discuției, acesta a afirmat că, asemenea Venezuelei, „Columbia este, de asemenea, foarte bolnavă”.

Continuând referirile la liderul de la Bogota, Trump a spus că statul sud-american este „condus de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă Statelor Unite, iar asta este ceva ce nu va mai face mult timp”.

Referire directă la un posibil scenariu de intervenție

Întrebat dacă aceste afirmații ar putea sugera o operațiune americană în Columbia, similară celei desfășurate în Venezuela împotriva președintelui Nicolas Maduro, Trump nu a exclus ipoteza. Întrebarea a vizat acțiunea în urma căreia Maduro a fost arestat împreună cu soția sa, Cilia Flores, iar cei doi au fost aduși în fața unui judecător la New York.

Răspunsul liderului american a fost concis: „Îmi sună bine”.

Critica capitalismului și explicația conflictului

Gustavo Petro a pus divergențele sale cu Donald Trump pe seama pozițiilor sale ideologice, invocând opoziția față de ceea ce el numește „iraţionalitatea capitalismului”. În viziunea președintelui columbian, acest sistem „împinge umanitatea, doar prin lăcomie, la dispariţie”, prin dorința constantă de a exploata tot mai intens resursele naturale, în special petrolul și cărbunele.

În același context, Petro a formulat acuzații legate de intențiile externe față de statele din regiune. „Vor să ne transforme în colonii. A ucide omenirea înseamnă a-şi ucide propriii copii”, a adăugat el.

Apel la stradă și avertisment privind suveranitatea

Pe fondul escaladării discursului, președintele Columbiei a anunțat organizarea unei manifestații miercuri, la Bogota, descrisă drept un protest „pentru suveranitate”. Gustavo Petro a transmis că este pregătit să apere țara în fața a ceea ce a caracterizat drept o „ameninţare ilegitimă”.

Totodată, liderul columbian a precizat că la apelul său vor avea loc manifestații și în alte orașe din Columbia.

