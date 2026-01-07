Rușii îl ironizează pe Donald Trump. „Vrei să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela?” Gluma emisarului de la Kremlin care face înconjurul lumii

donald trump
donald trump

Rușii îl ironizează pe președintele american Donald Trump după ultimele evoluții din politica externă a Statelor Unite, combinând într-o singură glumă două dintre cele mai discutate subiecte ale momentului: interesul Washingtonului pentru Groenlanda și operațiunea din Venezuela, în urma căreia a fost capturat Nicolás Maduro.

Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului, a reacționat pe platforma X la un articol din Wall Street Journal și a scris: „Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela? M&A geopolitice inovatoare.” Comentariul său ironizează ideea că SUA ar putea folosi veniturile obținute din petrolul venezuelean pentru a finanța o eventuală achiziție a Groenlandei, folosind termenul „M&A”, fuziuni și achiziții, pentru a transforma politica globală într-o metaforă de business.

Donald Trump, ironizat de ruși

Replica vine în contextul în care Marco Rubio, secretarul de stat american, a declarat recent că nu există un plan de invadare a Groenlandei, ci doar intenția de a negocia cumpărarea teritoriului de la Danemarca. Casa Albă a reiterat că insula reprezintă „o prioritate de securitate națională”, iar Donald Trump „a discutat o serie de opțiuni” pentru a urmări acest obiectiv, conform Skynews.com.

Groenlanda, fostă colonie daneză până în 1953, este astăzi o entitate autoguvernată, parte a Regatului Danemarcei. Atât autoritățile daneze, cât și cele groenlandeze au respins categoric ideea unei vânzări. În trecut, Trump nu a exclus nici măcar opțiunea forței militare pentru a prelua controlul asupra teritoriului, extrem de bogat în resurse minerale.