Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului, a reacționat pe platforma X la un articol din Wall Street Journal și a scris: „Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela? M&A geopolitice inovatoare.” Comentariul său ironizează ideea că SUA ar putea folosi veniturile obținute din petrolul venezuelean pentru a finanța o eventuală achiziție a Groenlandei, folosind termenul „M&A”, fuziuni și achiziții, pentru a transforma politica globală într-o metaforă de business.

Donald Trump, ironizat de ruși

Replica vine în contextul în care Marco Rubio, secretarul de stat american, a declarat recent că nu există un plan de invadare a Groenlandei, ci doar intenția de a negocia cumpărarea teritoriului de la Danemarca. Casa Albă a reiterat că insula reprezintă „o prioritate de securitate națională”, iar Donald Trump „a discutat o serie de opțiuni” pentru a urmări acest obiectiv, conform Skynews.com.

Groenlanda, fostă colonie daneză până în 1953, este astăzi o entitate autoguvernată, parte a Regatului Danemarcei. Atât autoritățile daneze, cât și cele groenlandeze au respins categoric ideea unei vânzări. În trecut, Trump nu a exclus nici măcar opțiunea forței militare pentru a prelua controlul asupra teritoriului, extrem de bogat în resurse minerale.