„Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”, a scris ea, după trei zile de căutări disperate. Într-o altă postare, mama a adăugat: „Putem începe să ne luăm rămas bun ştiind că el se odihneşte în pace şi în lumină”, mulțumind tuturor celor care au sprijinit-o.

Povestea sfâșietoare a lui Arthur, tânărul de 17 ani, mort în incendiul din Elveția

Arthur, care urma să împlinească 17 ani pe 22 februarie, îi trimisese mamei sale un mesaj de Anul Nou la ora 00:03. „Te iubesc, fiule”, i-a răspuns ea. La ora 1:28, mama a primit „un videoclip efemer pe care el îl trimisese prietenilor săi, în care apăreau toţi la masă, petrecând împreună”. Două minute mai târziu, a fost dat primul apel la poliție privind izbucnirea incendiului.

În orele care au urmat tragediei, Laetitia Brodard‑Sistre a mers din spital în spital, încercând să afle dacă fiul ei se află printre supraviețuitori. A făcut și un apel public: „Fiul meu, Arthur Brodard, născut pe 22 februarie 2009, se numără printre victimele incendiului din Crans-Montana. Nu ştim dacă este în viaţă şi unde se află. Dacă aveţi informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.”

Părinții au primit inclusiv o fotografie cu „unui deget de la picior, însoţită de întrebarea: „Este degetul fiului dumneavoastră?”, însă nici această pistă nu a dus la un răspuns. Mama a cerut în repetate rânduri autorităților să ofere informații mai rapide familiilor:

„Dacă băieţii noştri au murit, bine, dar nu trebuie să ne dea veşti abia peste trei, patru zile. Imaginaţi-vă că Arthur al meu se află în prezent într-un spital, singur sau la terapie intensivă, pentru că nu a fost înregistrat, că este intubat şi în comă. Cum vom şti că este Arthur Brodard?”

Autoritățile elvețiene continuă identificarea victimelor incendiului devastator

Sâmbătă, 3 ianuarie 2026, femeia a aflat că fiul ei a murit. Autoritățile elvețiene spun că procesul de identificare este dificil din cauza arsurilor severe. Au fost deschise dosare ante mortem pentru persoanele dispărute, în colaborare cu mai multe țări, printre care Franța, Italia, România, Serbia și Turcia.

Până acum, au fost identificate opt victime elvețiene, dintre care două minore. Ambasadorul Italiei a anunțat că trei cetățeni italieni se numără printre cei decedați. Dintre cei 119 răniți, 113 au fost identificați oficial: 71 elvețieni, 16 francezi, 11 italieni, patru sârbi și alte câteva persoane din Belgia, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Bosnia.