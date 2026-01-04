Declarațiile congresmenilor au apărut după confirmarea unei operațiuni militare americane în urma căreia Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere și capturat. Acțiunea a fost descrisă drept cea mai directă intervenție a SUA în America Latină de la invazia Panama din 1989.

Reacțiile senatorului Chuck Schumer

Senatorul Chuck Schumer a declarat că, în trei briefinguri confidențiale, i s-a spus că administrația nu urmărește schimbarea regimului de la Caracas și nu intenționează să desfășoare acțiuni militare. „M-au asigurat că nu urmăresc aceste lucruri”, a spus Schumer, adăugând: „Este clar că nu sunt sinceri cu poporul american”.

El a precizat că nu a fost informat înainte de operațiune și a cerut ca toți legislatorii să primească detalii despre pașii următori ai SUA în Venezuela.

Solicitări suplimentare de informații din partea democraților

Mai mulți congresmeni au cerut clarificări privind planurile administrației, după ce Trump a afirmat că SUA vor controla temporar Venezuela. Senatorul Jack Reed a atras atenția asupra lipsei unui plan detaliat și a riscurilor istorice asociate cu administrarea unei alte națiuni prin forță.

Senatul urmează să decidă dacă vor fi restricționate alte acțiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului.

Reacții la posibilitatea trimiterii de trupe terestre

Trump a declarat că este deschis ideii de a trimite trupe terestre în Venezuela, lucru care a provocat îngrijorare în rândul unor legislatori, inclusiv al unor republicani precum Mariannette Miller-Meeks. Aceasta a spus că locuitorii statului Iowa nu susțin o astfel de desfășurare de forțe.

Informațiile oferite în briefingurile anterioare

În întâlnirile din noiembrie și decembrie, congresmenilor li s-a transmis că nu există planuri pentru o invazie terestră și că administrația nu urmărește schimbarea regimului. Senatoarea Jeanne Shaheen a afirmat că oficialii „au indus în eroare în mod constant poporul american și reprezentanții săi aleși”.

Unii congresmeni au declarat că se simt mințiți. „Administrația a mințit Congresul și a declanșat un război ilegal pentru schimbarea regimului și pentru petrol”, a spus Don Beyer.

Reprezentantul Seth Moulton a declarat că, în briefingurile despre Venezuela, a întrebat dacă există intenția unei invazii, a trimiterii de trupe sau a schimbării regimului, iar răspunsurile au fost negative. „Deci, ... am fost pur și simplu mințiți”, a spus el.

Congresmenii au afirmat că nu au fost informați înainte de operațiune, deși unii au fost contactați ulterior. Liderii Congresului au cerut briefinguri suplimentare după revenirea legislatorilor la Washington.

Explicațiile oferite de Trump

Trump a afirmat că nu a informat Congresul pentru a evita scurgerile de informații, susținând că „Congresul are tendința de a divulga informații”.

Poziția republicanilor

Majoritatea republicanilor au susținut acțiunea militară. John Thune a afirmat că operațiunea reprezintă un pas important pentru aducerea lui Maduro în fața justiției americane.

Mario Diaz-Balart a declarat că, odată cu înlăturarea lui Maduro, regimurile din Cuba și Nicaragua ar putea fi, de asemenea, afectate.

