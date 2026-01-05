Alarma a fost dată în primele ore ale dimineții, iar zona a fost rapid securizată de forțele de ordine.

Ferestre distruse și intervenție de urgență

Potrivit informațiilor relatate de presa locală, mai multe ferestre ale casei au fost sparte, semn clar al unei acțiuni violente asupra imobilului. Polițiștii au izolat perimetrul și au început verificările imediat după sesizare, menținând prezența la fața locului pentru o perioadă îndelungată.

Un suspect, reținut de autorități

Forțele de ordine au anunțat că cel puțin o persoană se află în custodie în legătură cu distrugerile produse, informație confirmată de ABC Cleveland. Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt analizate de anchetatori.

Serviciul Secret, implicat în anchetă

Serviciul Secret al Statelor Unite a ajuns la proprietatea vandalizată pe parcursul nopții și a părăsit zona luni dimineață. Reprezentanții agenției au transmis că lucrează împreună cu Departamentul de Poliție din Cincinnati și cu biroul procurorului federal pentru a formula acuzații împotriva celor implicați în distrugerea proprietății.

J.D Vance: „Franța, Marea Britanie ar putea fi un pericol pentru SUA!”

Alertă declanșată după miezul nopții

Conform Fox19 Now, agenții Serviciului Secret au fost cei care au alertat poliția imediat după miezul nopții, după ce au observat un suspect fugind din zona locuinței. Informația a dus la mobilizarea rapidă a echipajelor de intervenție.

Ore întregi de verificări la fața locului

Polițiștii locali au fost văzuți intrând și ieșind din reședința vicepreședintelui timp de mai multe ore pe parcursul nopții, în cadrul procedurilor de securizare și documentare a incidentului. Surse citate de Daily Mail au precizat că JD Vance și familia sa nu se aflau acasă în momentul producerii vandalizării.

Reședința principală a familiei Vance în Ohio

Proprietatea din Ohio este reședința principală a familiei Vance în afara locuinței oficiale din Washington DC, situată la Observatorul Naval, unde se află domiciliul vicepreședintelui pe durata mandatului. Incidentul a avut loc exclusiv la adresa din Cincinnati.

Operațiunea de capturare a lui Maduro, descrisă de Donald Trump. „Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură”