Ce au transmis oamenii legii?

Incidentul a fost semnalat autorităților în data de 31 decembrie, în jurul orei 19:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112 efectuat de fiica bărbatului, în vârstă de 13 ani. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești s-au deplasat de urgență la locuința familiei din satul Chiciora, unde au constatat că între membrii familiei avusese loc un conflict violent.

Potrivit verificărilor efectuate la fața locului, pe fondul consumului de alcool, bărbatul ar fi intrat într-o altercație cu fiul său de 15 ani, cei doi lovindu-se reciproc. După apelul efectuat la 112, tatăl ar fi devenit și mai agresiv, amenințându-și soția și copiii cu un cuțit și confiscându-le telefoanele mobile pentru a-i împiedica să mai contacteze autoritățile. Ulterior, acesta a părăsit locuința.

Adolescentul prezenta zgârieturi la nivelul gâtului, însă nu a solicitat îngrijiri medicale. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit existența unui pericol iminent și au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu. Totodată, din verificările în bazele de date a reieșit că, și în anul 2024, pe numele acestuia fusese emis un ordin similar, ca urmare a unor conflicte familiale.

Pentru identificarea și prinderea suspectului a fost constituită o echipă operativă formată din polițiști de investigații criminale și lucrători ai Poliției Târgu Cărbunești, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Bărbatul a fost depistat în data de 3 ianuarie 2026, în apropierea locuinței sale, și reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Ancheta este în desfășurare.