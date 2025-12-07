Poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbat a încălcat ordinul de protecţie provizoriu.

”În fapt, imediat după sesizare poliţiştii au efectuat verificări în urma cărora au depistat bărbatul în cauză şi au stabilit faptul că acesta ar fi pătruns în perimetrul unui imobil situat în localitatea Cărbunari, încălcând măsura care îi impunea păstrarea unei distanţe minime de 50 de metri faţă de o femeie şi de locuinţa acesteia. Măsura a fost dispusă la data de 05.12.2025 când victima, o femeia de 74 de ani, a sesizat Poliţia prin SNUAU 112 că pe fondul consumului de alcool bărbatul de 48 de ani ar fi agresat-o fizic”, au afirmat reprezentanţii IPJ Maramureş.

Ei au precizat că pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecţie provizoriu şi i-a fost montat un dispozitiv electronic de supraveghere.

”Ulterior, în cursul nopţii de 5 spre 6 decembrie, bărbatul în cauză şi-ar fi distrus dispozitivul electronic de supraveghere, context în care poliţiştii s-au sesizat şi au luat măsura montării unui alt dispozitiv de monitorizare electronică”, a precizat sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de violenţă în familie, distrugere şi nerespectarea ordinului de protecţie.