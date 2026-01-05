Demisia trebuie acum votată de parlament, unde partidul lui Zelenski deține majoritatea. Presa ucraineană scrie că un posibil succesor este Yevhenii Khmara, șeful unității speciale „Alpha” din cadrul SBU, scrie Kyiv Independent.

Demisia lui Maliuk vine la scurt timp după numirea lui Kirilo Budanov, fost șef al serviciilor de informații militare, în funcția de șef al Administrației Prezidențiale — a doua schimbare majoră în structurile de securitate într-un interval scurt.

Criza anticorupție

Potrivit Ukrainska Pravda, Maliuk ar fi fost presat direct de Zelenski să demisioneze. Echipa președintelui îl consideră responsabil pentru acțiuni coordonate împotriva instituțiilor anticorupție, după ce parlamentul a adoptat o lege care a redus independența NABU și SAPO. Sub conducerea lui Maliuk, SBU a arestat mai mulți angajați NABU, acuzându-i de legături cu Rusia — acuzații respinse de activiști și societatea civilă, care au susținut că aceștia investigau persoane apropiate președintelui. Cei arestați au fost ulterior eliberați.