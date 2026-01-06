Anchete uriașe după atacul eco-teroriștilor. Cine îi manevrează?

Un incendiu a avut loc la în apropierea uneia dintre cele mai mari centrale termice și electrice, iar mai multe cabluri de înaltă tensiune au fost distruse.

Autoritățile au estimat că ar putea fi afectate 35.000 de locuințe și aproape 2.000 de firme, iar situația ar putea fi remediată abia peste 2 zile.

După ce au revendicat atacul, reprezentanții mișcării extremiste au precizat că scopul a fost întreruperea alimentării cu energie pentru clasa conducătoare.