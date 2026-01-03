Presa germană scrie că incendiul ar fi avut loc în urma unui atac țintit. Blackoutul vine tocmai când urmează câteva zile de frig în Germania, cu temperaturi de minus 10 grade Celsius, noaptea, spun meteorologii. Printre instituţiile care au solicitat intervenţia s-a numărat și un azil de bătrâni.

Autoritățile nu știu cu exactitate când va fi repornit curentul însă acest lucru se va face progresiv. Pana de curent este comparabilă cu cea produsă în septembrie anul trecut în sud-estul Capitalei germane, când doi stâlpi de electricitate au luat foc. Atunci, pana a durat mai multe zile şi a fost cauzată de un atac intenționat.

"Nu se știe când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică", a declarat pentru DPA purtătorul de cuvânt al companiei Stromnetz Berlin, Henrik Beuster. Restabilirea va avea loc progresiv, a spus el.



Un nod de rețea peste Teltow Canal, prin care trec mai multe cabluri care fac legătura cu centrala electrică Lichterfelde din apropiere, a fost avariat de un incendiu, a spus el. Incendiul este stins acum, a completat Beuster. Cauza incendiului nu este cunoscută încă.



Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri a spus că alarma s-a declanșat la puțin timp după ora locală 6:00 (05:00 GMT). Printre instituțiile care au solicitat intervenția s-a numărat un azil pentru vârstnici, a spus el.





Potrivit Stromnetz Berlin, pana de curent este comparabilă cu cea produsă în septembrie în sud-estul capitalei germane. Atunci, pana a durat mai multe zile și a fost cauzată de un atac motivat politic asupra a doi stâlpi de electricitate.

