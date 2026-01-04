În ziua tragediei, familia a încercat fără succes să ia legătura cu el. Inițial, tânărul a fost declarat dispărut, după ce mama sa nu a mai reușit să îl contacteze imediat după izbucnirea incendiului. Ulterior, autoritățile elvețiene au confirmat decesul, iar informația a fost transmisă și autorităților române.

Cine era Guillaume Oana

Tânărul se numea Guillaume Oana, avea 18 ani și se afla în stațiunea Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute destinații de schi din Elveția. Venise acolo pentru a petrece Revelionul alături de un grup de tineri și ajunsese în zonă cu un avion privat.

Momentul tragediei

Incendiul s-a produs într-un club de noapte, în jurul orei 1:30, chiar în timpul petrecerii de Anul Nou. După izbucnirea focului, mama lui nu a mai reușit să îl contacteze și a decis să îl declare dispărut.

Mesajele disperate ale familiei

Cu două zile înainte ca autoritățile să confirme oficial decesul, mama tânărului a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care scria: „Nu am nicio veste despre fiul meu”.

Apelurile publice ale prietenilor

În ultimele zile, atât mama, cât și prietenii băiatului au lansat apeluri publice în speranța că cineva ar putea oferi informații despre el.

Un prieten al său a publicat pe TikTok un videoclip în care era filmat Guillaume, cu explicația: ”Prietenul meu Guillaume Oana a dispărut după incendiul de la Constelația din Crans-Montana. Dacă aveți orice informații despre el, vă rog contactați-mă”

„Prietenii mei au dispărut ieri, în timpul incendiului din Crans-Montana. Dacă aveți orice informație sau i-ați văzut, vă rugăm să ne contactați. Vă rugăm să distribuiți acest mesaj cât mai mult posibil.”, se arată într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Bilanțul incendiului din Crans-Montana crește: 16 victime noi identificate, printre ele și cetățeanul român