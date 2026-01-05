De ce se spune că nu ar trebui să speli rufe timp de nouă zile

În multe zone ale țării persistă credința potrivit căreia spălatul rufelor ar fi interzis timp de nouă zile după Bobotează. Explicația populară este aceea că, în această perioadă, „toate apele sunt sfințite”, iar folosirea lor în gospodărie ar fi lipsită de respect față de semnificația sărbătorii.

Totuși, această interpretare ține mai degrabă de tradiția populară decât de rânduiala bisericească propriu-zisă.

Ce precizări face Biserica despre sfințirea apelor

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe subliniază că apa nu devine sfințită în mod automat în toate râurile, izvoarele sau rețelele de alimentare. Sfințirea se face exclusiv prin slujbă, asupra apei pentru care este invocat harul divin.

Prin urmare, ideea că spălatul rufelor ar fi interzis timp de nouă zile după Bobotează este considerată o exagerare. Din punct de vedere religios, restricția se aplică strict în zilele de sărbătoare cu cruce roșie, nu pe o perioadă extinsă.

Ce este Agheasma Mare și cum se folosește corect

În ziua de Bobotează, în bisericile ortodoxe are loc slujba de sfințire a apei, iar credincioșii primesc Agheasma Mare. În unele localități, ceremonia se desfășoară lângă râuri sau lacuri, unde preotul aruncă crucea în apă, păstrând un obicei cu puternică încărcătură simbolică.

Agheasma Mare este considerată o binecuvântare pentru trup și suflet, dar și pentru locuință. Tradiția spune că:

se consumă pe nemâncate, timp de opt zile;

cifra opt simbolizează veșnicia și viața de după Judecata de Apoi;

apa sfințită este păstrată cu grijă și folosită cu respect, în momente de nevoie sau rugăciune.

Abținerea de la spălat rufe este recomandată în zilele de mare sărbătoare, dar viața de zi cu zi poate fi reluată firesc după acestea, cu credință, discernământ și măsură.