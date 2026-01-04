AUR a inițiat oficial demersul pentru suspendarea lui Nicușor Dan, iar sursele politice vorbesc despre strângerea a aproximativ 120 de semnături din cele 155 necesare pentru susținerea acestui demers în Parlament.

În perioada imediat următoare, reprezentanții partidului vor intensifica negocierile cu alți parlamentari, atât senatori, cât și deputați, pentru a asigura semnăturile restante și a-și contura strategia politică în perspectiva unui vot care ar putea avea consecințe importante pentru administrația locală.

Sursele indică faptul că negocierile sunt în desfășurare, iar obiectivul este atingerea pragului necesar pentru ca demersul să poată fi depus oficial. Procesul presupune atât discuții interne, cât și contacte cu parlamentari din alte formațiuni politice.

Așteptarea deciziei CCR privind legea pensiilor speciale

Un alt element important este decizia Curții Constituționale referitoare la legea pensiilor speciale. Această hotărâre este considerată un punct de inflexiune, deoarece, în cazul în care legea nu va trece, există informații conform cărora premierul Ilie Bolojan ar putea părăsi funcția de conducere a executivului.

Decizia CCR este așteptată pe 16 ianuarie, cu posibilitatea unei noi amânări. În funcție de verdict, pot apărea schimbări majore în structura guvernamentală sau în dinamica politică din perioada următoare.

Cele două direcții, suspendarea lui Nicușor Dan și posibilele evoluții legate de premier, sunt discutate în paralel în mediul politic. Ambele pot influența echilibrul de putere și pot genera reacții în lanț în interiorul partidelor și în relațiile dintre acestea.

