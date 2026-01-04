Năstase spune că marile puteri nu mai respectă dreptul internațional, ci își impun propriile reguli, iar țări mai mici, precum România, pot fi prinse în jocuri de influență care le depășesc controlul.

Este un avertisment clar: trebuie să fim atenți și să ne apărăm propriile interese în această lume a forței și a strategiilor ascunse.

Capturarea lui Maduro marchează astfel o nouă etapă a ordinii mondiale, unde forța primează în locul legii. Mesajul fostului premier este clar: România trebuie să-și apere interesele și să nu se bazeze doar pe sprijinul altor state mari.