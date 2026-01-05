Lazarus a susținut că alegerile din Venezuela ar fi fost fraudate masiv. „El a trucat alegerile, le-a fraudat, i-a prostit pe aia, a zis că a câștigat în 2024… a zis că a câștigat cu 51,2%. În realitate, oameni serioși care au făcut acolo numărătoarea paralelă a voturilor au ajuns la concluzia că de fapt aveau 67%.” Potrivit acestuia, candidatul opoziției, Urrutia, ar fi obținut „67%” din voturi.

Europarlamentarul a făcut apoi o paralelă cu situația politică din România: „Și în România aproape 70% dintre oameni țin cu structurile suveraniste, dar nu se văd niciodată la vot. Nu e curios?”

În finalul mesajului, Lazarus i s-a adresat direct președintelui SUA, Donald Trump: „Domnule președinte Trump… vă așteptăm și la noi, la Cotroceni. Să îl luați și pe Nicușor ăsta, să-l duceți unde vreți dumneavoastră… trebuie să veniți să faceți un pic de curățenie și la noi.” Acesta a susținut că în România ar exista „protecție de la Bruxelles” și a sugerat că Trump ar putea interveni: „Ei l-au pus, ei ar fi trebuit să-l ia. Dar acum, dacă ei nu pot, ați putea, mă gândesc, dumneavoastră.”