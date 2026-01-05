Luis Lazarus, mesaj incendiar după capturarea lui Maduro: „Domnule Trump, să-l luați și pe Nicușor” – VIDEO

Lazarus a comparat situația de după alegerile din Venezuela cu cea din România

Luis Lazarus a avut o intervenție incendiară după extragerea lui Maduro din Venezuela. Europarlamentarul a comparat fraudarea alegerilor de anul trecut din Venezuela cu ceea ce s-a întâmplat în România la alegerile prezidențiale. Mai mult, europarlamentarul suveranist și-a încheiat mesajul într-o notă ironică, transmițându-i lui Trump să facă puțină curățenie și în România. Ba chiar a subliniat că este pregătit să trimită o adresă către Congresul american.

Lazarus a susținut că alegerile din Venezuela ar fi fost fraudate masiv. „El a trucat alegerile, le-a fraudat, i-a prostit pe aia, a zis că a câștigat în 2024… a zis că a câștigat cu 51,2%. În realitate, oameni serioși care au făcut acolo numărătoarea paralelă a voturilor au ajuns la concluzia că de fapt aveau 67%.” Potrivit acestuia, candidatul opoziției, Urrutia, ar fi obținut „67%” din voturi.

Europarlamentarul a făcut apoi o paralelă cu situația politică din România: „Și în România aproape 70% dintre oameni țin cu structurile suveraniste, dar nu se văd niciodată la vot. Nu e curios?

În finalul mesajului, Lazarus i s-a adresat direct președintelui SUA, Donald Trump: „Domnule președinte Trump… vă așteptăm și la noi, la Cotroceni. Să îl luați și pe Nicușor ăsta, să-l duceți unde vreți dumneavoastră… trebuie să veniți să faceți un pic de curățenie și la noi.” Acesta a susținut că în România ar exista „protecție de la Bruxelles” și a sugerat că Trump ar putea interveni: „Ei l-au pus, ei ar fi trebuit să-l ia. Dar acum, dacă ei nu pot, ați putea, mă gândesc, dumneavoastră.

