În plină iarnă, pe viscol și ger, oamenii din energie sunt în teren. Intervin fără pauză pentru ca lumina și căldura să ajungă din nou în casele românilor.”, a declarat Bogdan Ivan, într-o postare pe rețelele sociale, unde a distribuit și un video care arată munca din spatele cifrelor.

Potrivit ministrului, la data de 6 ianuarie, ora 12:00, mai erau 12.543 de consumatori temporar deconectați la nivel național. De la aproape 95.000 de gospodării fără curent în urmă cu câteva zile, mii de locuințe au fost deja reconectate prin efortul continuu al echipelor din teren.

„Continuăm intervențiile până la ultima reconectare. Mulțumesc celor peste 500 de electricieni din echipele de intervenție, care lucrează în condiții grele pentru ca România să fie în siguranță!”, a mai transmis ministrul Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei a anunțat luni, în urma ședinței Comandamentului Energetic Național, situația actualizată privind consumatorii rămași fără energie electrică și acțiunile de intervenție derulate la nivelul întregii țări.

Potrivit datelor prezentate, peste 500 de electricieni, organizați în 173 de echipe de intervenție ale operatorilor de distribuție, acționau luni pe teren pentru reconectarea gospodăriilor afectate la rețeaua de energie electrică.

În ultimele 24 de ore, numărul consumatorilor nealimentați la nivel național era de 28.209, din peste 100 de localități, cele mai afectate județe fiind Alba și Hunedoara.

Ministerul precizează că principalele avarii au fost provocate de stratul consistent de zăpadă depus pe arbori și de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele și izolatoarele, cauzând întreruperi temporare în alimentarea cu energie. Cu toate acestea, Sistemul Energetic Național funcționează per ansamblu în parametri normali, conform datelor oficiale.