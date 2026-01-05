După ce, în mandatul anterior, Donald Trump a testat apele diplomației internaționale cu propunerea de a cumpăra cea mai mare insulă a lumii, o eventuală escaladare a acestui interes într-o formă de „atac” (fie el militar, economic sau hibrid) ar declanșa o criză sistemică fără precedent în cadrul NATO și al ordinii mondiale.

De ce Groenlanda?

Groenlanda nu este doar un teritoriu înghețat, ci o piesă strategică pe tabla de șah a secolului XXI. Motivațiile unui atac sau ale unei anexări forțate sunt clare.

În primul rând, este vorba despre controlul Arctic. Odată cu topirea calotei glaciare, noi rute maritime comerciale (Pasajul de Nord-Vest) devin navigabile, scurtând distanțele între Asia și Europa.

Resurse critice. Insula adăpostește rezerve colosale de metale rare, uraniu și hidrocarburi, esențiale pentru industria tehnologică și energetică globală.

Baza aeriană Thule (Pituffik) este deja un pilon al apărării antirachetă americane. Controlul total al insulei ar oferi SUA o dominație incontestabilă asupra flancului nordic.

Cutremur diplomatic și prăbușirea alianțelor

Un atac asupra Groenlandei ar însemna, de facto, un atac asupra Regatului Danemarcei. Deși Groenlanda beneficiază de autonomie extinsă, politica externă și de apărare sunt gestionate de Copenhaga.

Articolul 5..cum va fi activat? Situația ar crea un paradox juridic în cadrul NATO. Dacă un membru fondator (SUA) atacă un alt membru (Danemarca), alianța s-ar dizolva instantaneu. Statele europene ar fi forțate să aleagă între loialitatea față de Washington și solidaritatea continentală.

Răspunsul UE. Uniunea Europeană ar activa probabil clauzele de asistență reciprocă și ar impune sancțiuni economice fără precedent împotriva Statelor Unite, declanșând o ruptură transatlantică totală.

Reacția marilor puteri Rusia și China

O incursiune americană în Groenlanda ar fi „cadoul” suprem pentru Moscova și Beijing.

Rusia ar folosi precedentul pentru a-și justifica propriile expansiuni în regiunea arctică, militarizând complet nordul Siberiei.

China, care s-a autointitulat „stat aproape arctic”, ar putea interveni economic sau militar pentru a-și proteja investițiile miniere din insulă, transformând Groenlanda într-un teatru de război proxy între marile puteri.

Va mai conta soarta poporului inuit?

Dincolo de rachete și tratate, există o populație autohtonă. Un atac ar reprezenta o încălcare flagrantă a dreptului la autodeterminare al poporului Inuit. Consiliul Arctic ar deveni irelevant.

Rezistența locală ar putea transforma insula într-un teritoriu ostil, unde condițiile climatice extreme ar favoriza tactici de gherilă împotriva unei forțe de ocupație.

Care ar putea fi consecințele economice globale

Piețele financiare ar intra în colaps în fața incertitudinii unui conflict între cele mai mari economii ale lumii occidentale. Prețul materiilor prime ar exploda, iar stabilitatea transportului maritim în Atlanticul de Nord ar fi compromisă.

Un scenariu fără câștigători, cel puțin în lumea occidentală

Deși Donald Trump a demonstrat o înclinație către tranzacționalism radical în politica externă, un atac direct asupra Groenlandei ar fi o eroare strategică de proporții catastrofale. În loc să asigure „America First”, o astfel de mișcare ar lăsa SUA izolată diplomatic, ar distruge NATO și ar oferi Rusiei și Chinei oportunitatea de a rescrie regulile globale.