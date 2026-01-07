Tupeu uriaș: premierul Ilie Bolojan refuză să clarifice SURSA finanțării vizitei partenerei sale la Viena

Tupeu uriaș: premierul Ilie Bolojan refuză să clarifice SURSA finanțării vizitei partenerei sale la Viena
Tupeu incredibil din partea lui Ilie Bolojan. Premierul refuză să spună pe ce bani a dus-o pe partenera sa în vizita oficială de la începutul lunii decembrie la Viena. Jurnaliștii Realitatea Plus au solicitat Guvernului să spună clar dacă deplasarea partenerei lui Bolojan a fost plătită din banii românilor, dar până în acest moment nu a venit niciun răspuns din partea Executivului.

În timp ce românii sunt puși la regim de austeritate, premierul Ilie Bolojan refuză să dea informații esențiale despre deplasarea sa la Viena, unde a fost însoțit de partenera acestuia în cadrul unei vizite oficiale a Guvernului.

Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut explicații în acest sens, respectiv să precizeze Guvernul cine a acoperit cheltuielile pentru partenera lui Ilie Bolojan, însă până acum Executivul nu a oferit niciun răspuns.

În cadrul unei conferințe, premierul a dat asigurări că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri pentru România din întreaga Europă, însă ascunde detaliile legate de cheltuielile partenerei sale. Tăcererea vine într-un moment foarte tensionat pentru România, pentru că Guvernul cere ca românii să strângă cureaua și să facă sacrificii, în timp ce nu oferă nici măcar transparență. 