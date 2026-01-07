În timp ce românii sunt puși la regim de austeritate, premierul Ilie Bolojan refuză să dea informații esențiale despre deplasarea sa la Viena, unde a fost însoțit de partenera acestuia în cadrul unei vizite oficiale a Guvernului.

Jurnaliștii Realitatea Plus au cerut explicații în acest sens, respectiv să precizeze Guvernul cine a acoperit cheltuielile pentru partenera lui Ilie Bolojan, însă până acum Executivul nu a oferit niciun răspuns.

În cadrul unei conferințe, premierul a dat asigurări că Austria este unul dintre cei mai importanți parteneri pentru România din întreaga Europă, însă ascunde detaliile legate de cheltuielile partenerei sale. Tăcererea vine într-un moment foarte tensionat pentru România, pentru că Guvernul cere ca românii să strângă cureaua și să facă sacrificii, în timp ce nu oferă nici măcar transparență.