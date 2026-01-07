"Cred că președintele este deconectat de ce se întâmplă în România de când este președinte. Adică el pare că trăiește într-o altă Românie, alta decât cea în care trăim noi toți ceilalți. De altfel și starea lui de spirit arată lucrul acesta. Modul cum se hlizește, modul cum se comportă în fața jurnaliștilor când țara este într-o situație dramatică, în condițiile în care când oamenii plâng, sunt disperați pentru taxele și impozitele cu care sunt efectiv sfâșiați de către conducerea țării, Nicușor Dan face bășcălie cu presa care este îngenunchiată în fața lui, pentru că altfel nu pot să-mi explic întrebările tâmpe care au fost spuse de către așa zișii și jurnaliști care îl însoțesc.

Vedem cum se schimbă ordinea mondială, iar în România Nicușor și Bolojan se bat în comisii să pună mâna pe Justiție și Nicușor vine și spune în fața jurnalistilor că nu și-a revenit nici acum după noaptea de Revelion, că a primit mânuși și șosete.

Voi vă dați seama ce bătaie de joc trăiește România, ce trăiesc românii astăzi?



În lume se schimbă noua ordine mondială. Este foarte clar. Noi suntem pierduți", a declarat Anca Alexandrescu.