Potrivit unor surse apropiate de Administrația Prezidențială, numirile vor fi făcute după ce vor fi purtate aceste negocieri cu liderii partidelor din Coaliție, care urmează să înceapă cât de curând.

Se vor purta aceste negocieri, spun sursele Realitatea PLUS, la pachet cu negocierile pentru conducerea Parchetelor și se vor purta cu precădere cu Partidul Social Democrat, singurul partid care poate asigura majoritatea la guvernare, pentru că președintele ar fi direct interesat ca social-democrații să mențină Coaliția în actuala formulă.

Ne așteptăm, deci, să fie purtate aceste negocieri pe această așa-zisă listă scurtă de patru-cinci nume pe care președintele Nicușor Dan deja o are, nume printre care s-ar regăsi și personalități politice. Asta deși, inițial, președintele spunea că nu și-ar dori să se ajungă în acest scenariu.

Totul în condițiile în care, de mai bine de doi ani, Serviciul Român de Informații nu are o conducere civilă și în contextul în care social-democrații au amenințat deja de mai multe ori că vor pleca de la guvernare. Președintele spune însă că este optimist că în următorii ani sau cel puțin până la finalul acestuia, Coaliția se va menține în aceeași formulă.