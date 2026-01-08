Liderul AUR George Simion îi cheamă pe români la un protest în Piața Unviersității împotriva legii Vexler și a actualei guvernări.

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18. Ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce e al vostru. Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți voi ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare.”, a declarat liderul suveranist, George Simion.