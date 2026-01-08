Promisiunile lui Nicușor Dan, sub semnul întrebării: raportul despre anularea alegerilor NU există încă! SURSE: "Se va face abia în februarie"

Promisiunile lui Nicușor Dan, sub semnul întrebării: raportul despre anularea alegerilor NU există încă! SURSE: "Se va face abia în februarie"
Promisiunile lui Nicușor Dan, sub semnul întrebării: raportul despre anularea alegerilor NU există încă! SURSE: "Se va face abia în februarie"

Informații incendiare despre situația fără precedent privind anularea alegerilor! Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Realitatea Plus că de abia din luna februarie se va începe o analiză și se va face raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Asta deși, încă din campania electorală, Nicușor Dan a declarat ca va prezenta toate datele cu privire la acest eveniment. 

Raportul privind anularea alegerilor prezidențiale este până în aceste momente inexistent. Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au declarat pentru Realitatea Plus că de-abia anul acesta, în luna februarie,  va fi alcătuit acest raport cu privire la anularea scrutinului electoral din decembrie 2024.

Apare, așadar, întrebarea ce raport a prezentat Nicușor Dan la întâlnirea de anul trecut de la Copenhaga cu liderii europeni, în condițiile în care acesta a declarat că a venit atunci cu un document care conținea date exacte privind anularea alegerilor. Și dacă este într-adevăr vorba despre rechizitoriul de la Parchetul General în cazul lui Călin Georgescu, având în vedere că informațiile din cadrul unei anchete penale nu au un caracter nepublic și atunci ar fi vorba despre o ingerință clară în actul de justiție a președintelui României. 

 