Este al doilea an la rând în care valoarea alocației nu este majorată. Dacă în 2025 indexarea a fost suspendată prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, supranumită „OUG trenuleț” și adoptată de guvernul Ciolacu, creșterea prevăzută pentru 2026 este blocată prin articolul XXV din Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Aceasta prevede menținerea alocațiilor la nivelul din decembrie 2025, adică echivalentul sumelor acordate în decembrie 2024.

Conform Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocației trebuie indexat automat în fiecare an cu rata medie anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică pentru anul precedent.

Cu toate acestea, ajustările aferente inflației din anii 2023 și 2024 au fost suspendate prin decizii politice luate în 2024 și 2025.

Valori actuale și indexări blocate

În prezent, alocațiile au o valoare de 292 de lei lunar pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și de 719 lei pentru copiii mai mici de 2 ani sau pentru cei cu dizabilități.

Rata oficială a inflației a fost de 10,4% în 2023 și de 5,6% în 2024 — procente care ar fi trebuit aplicate la indexările din 2025 și 2026. În absența acestor creșteri, copiii pierd sumele care li s-ar fi cuvenit potrivit legii.

Pentru categoria copiilor cu vârsta peste 2 ani, neaplicarea indexării din 2025 a generat o pierdere de aproximativ 30,37 lei lunar, adică în jur de 364 de lei pe întregul an.

Menținerea aceleiași valori și în 2026, fără indexarea de 5,6% aferentă inflației din 2024, duce la o pierdere suplimentară de 48,42 lei pe lună — aproximativ 581 de lei anual. În total, pierderea cumulată pentru cei doi ani consecutivi ajunge la aproape 945 de lei pentru fiecare copil de peste 2 ani.