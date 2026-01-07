Harta salariilor din Uniunea Europeană arată o imagine extrem de fragmentată. În timp ce unele state depășesc constant praguri ridicate de venituri, altele rămân mult în urmă.

În cazul României, salariul mediu anual ajunge la 21.108 euro. Este o valoare care plasează țara noastră în partea de jos a clasamentului. Prin comparație, media Uniunii este de aproximativ 40.000 de euro pe an, iar în zona euro trece de 43.000 de euro. Se vede clar decalajul față de economiile din Vest, unde veniturile sunt aproape duble față de cele de la noi. Datele arată că doar patru țări stau mai rău decât România la acest capitol.

Bulgaria se află pe ultimul loc, cu 15.387 de euro pe an. Urmează Grecia, cu mai puțin de 18.000 de euro, și Ungaria, cu valori similare. Slovacia completează această zonă vulnerabilă, cu sume ce abia trec de 20.000 de euro pe an.La polul opus, tabloul se schimbă radical. Luxemburg conduce ierarhia, cu aproape 83.000 de euro anual. Topul este completat de Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. În aceste state, veniturile depășesc lejer 50.000 de euro pe an. Concluzia este clară. Cifrele subliniază contrastul puternic dintre Est și Vest și arată de ce decalajele economice rămân o provocare majoră în Europa.