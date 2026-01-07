Măsura este avută în vedere pentru că, în acest moment, singurul efect major al austerității lui Ilie Bolojan a fost sărăcirea românilor de rând prin taxe și impozite, în timp ce o serie de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor statului sunt blocate sau nu pot fi cuantificate.

În aceste condiții, se vorbește despre un nou plan de majorare a taxelor, potrivit Realitatea Plus.

PROGNOZĂ SUMBRĂ, TAXELE AR PUTEA CREȘTE DIN NOU

TVA

- cotă generală în prezent: 21%

- cotă redusă în prezent: 11% (alimente, medicamente, energie termică)

- prognoza analiștilor: majorare la 23%-24%

- rata inflației - 9,8%

- rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%

- prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%





