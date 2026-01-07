Bolojan pregătește o nouă lovitură pentru români. Analiștii cred că majorarea TVA este previzibilă – CALCULE

Bolojan pregătește o nouă lovitură pentru români. Analiștii cred că majorarea TVA este previzibilă – CALCULE
Bolojan pregătește o nouă lovitură pentru români. Analiștii cred că majorarea TVA este previzibilă – CALCULE

TVA ar putea crește la 24% în acest an! Este cel mai grav avertisment lansat de analiștii financiari. Potrivit acestora, măsura este avută în vedere pentru că majorarea impozitelor pe locuințe și mașini n-ar acoperi suma necesară pentru reducerea deficitul la ținta asumată de Ilie Bolojan. O nouă creștere fiscală ar duce însă la o explozie a prețurilor.

Măsura este avută în vedere pentru că, în acest moment, singurul efect major al austerității lui Ilie Bolojan a fost sărăcirea românilor de rând prin taxe și impozite, în timp ce o serie de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor statului sunt blocate sau nu pot fi cuantificate.

În aceste condiții, se vorbește despre un nou plan de majorare a taxelor, potrivit Realitatea Plus.

PROGNOZĂ SUMBRĂ, TAXELE AR PUTEA CREȘTE DIN NOU

TVA
- cotă generală în prezent: 21%
- cotă redusă în prezent: 11% (alimente, medicamente, energie termică)
- prognoza analiștilor: majorare la 23%-24%

- rata inflației - 9,8%
- rata inflației în Uniunea Europeană - 2,5%
- prognoza pentru primele luni din 2026 - rata inflației - peste 9%