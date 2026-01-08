Potrivit IPJ Constanța, polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz, au stabilit că în noaptea de 6 spre 7 ianuarie bărbatul ar fi spart geamul unui autoturism parcat pe o alee din municipiu.

Un tânăr din Constanța a spart mai multe mașini și a furat mai multe carduri bancare

Din interior ar fi furat un portofel în care se aflau 20 de lei, documente personale și mai multe carduri bancare. Ulterior, acesta ar fi efectuat cinci tranzacții frauduloase la un magazin, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.500 de lei.

În aceeași noapte, tânărul ar fi spart geamurile altor două autoturisme parcate pe un bulevard din Constanța. De această dată nu ar fi sustras bunuri, însă ar fi răvășit interiorul mașinilor, provocând un prejudiciu suplimentar de aproximativ 3.000 de lei. În total, pagubele produse depășesc 4.500 de lei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere de sesizare a instanței în vederea arestării preventive. Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.