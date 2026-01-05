Val de plângeri la parchete pentru anularea alegerilor. Mobilizare exemplară a patrioților – VIDEO

Patrioții cer dreptate pentru Călin Georgescu (foto: Mădălina Ignat)
Românii se mobilizează încă din primele zile ale anului pentru a depune noi plângeri penale privind anularea alegerilor din 2024. Patrioții se vor aduna la DIICOT imediat după ce Călin Georgescu va merge astăzi să semneze controlul judiciar. Cei vizați de plângerile depuse sunt membrii CSAT, judecătorii CCR și fostul președinte Klaus Iohannis.

Un grup de susținători ai lui Călin Georgescu anunță o nouă acțiune de protest juridic, organizată la scurt timp după întâlnirea acestuia cu simpatizanții săi la Buftea. Participanții spun că intenționează să depună plângeri penale la DIICOT împotriva membrilor CSAT, a judecătorilor Curții Constituționale și a fostului președinte Klaus Iohannis, pe care îi acuză de presupuse nereguli legate de alegerile din 6 decembrie 2024.

Potrivit organizatorilor, cei care nu pot participa la întâlnirea de dimineață de la Buftea sunt așteptați direct la sediul DIICOT din București, pe strada Sfânta Vineri, începând cu ora 13.

