Un grup de susținători ai lui Călin Georgescu anunță o nouă acțiune de protest juridic, organizată la scurt timp după întâlnirea acestuia cu simpatizanții săi la Buftea. Participanții spun că intenționează să depună plângeri penale la DIICOT împotriva membrilor CSAT, a judecătorilor Curții Constituționale și a fostului președinte Klaus Iohannis, pe care îi acuză de presupuse nereguli legate de alegerile din 6 decembrie 2024.

Potrivit organizatorilor, cei care nu pot participa la întâlnirea de dimineață de la Buftea sunt așteptați direct la sediul DIICOT din București, pe strada Sfânta Vineri, începând cu ora 13.