UPDATE 8:20 - Trump respinge afirmația lui Putin privind un atac ucrainean asupra reședinței sale
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 4 ianuarie că nu crede că Ucraina ar fi atacat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin, punând sub semnul întrebării afirmațiile Moscovei după un apel telefonic recent cu Putin.
„Nu credem că s-a întâmplat, acum că am reușit să verificăm”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.
„S-a întâmplat ceva destul de aproape, dar nu avea nicio legătură cu asta… nimeni nu știa în acel moment. A fost prima dată când am auzit despre asta. El a spus că locuința lui a fost atacată”, a adăugat Trump.
Acuzația a apărut în timp ce Ucraina și Statele Unite coordonau un nou cadru de pace, un moment pe care oficialii ucraineni l-au descris drept unul deliberat.
UPDATE 7:00 - Atac devastator asupra Kievului, au fost lovite și obiective civile
Echipajele de intervenție lucrează la locul unui atac cu drone rusești asupra Kievului, în primele ore ale zilei de 5 ianuarie, a transmis Serviciul de Urgență al Ucrainei.
A Russian strike on a medical facility in Kyiv caused a fire, killed at least one person, and injured at least three others. Twenty‑five people had to be evacuated.— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 5, 2026
Again, a medical facility, defenseless people, those in need of medical help. That’s who Russia chose to bomb. pic.twitter.com/g0NnAXxbqd
Rusia a atacat Kievul și regiunea capitalei cu un val de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând o persoană în Kiev și încă una în regiunea Kiev, potrivit autorităților locale.
Un centru medical privat din districtul Obolonski din Kiev a fost avariat în urma atacului, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, conform Serviciului de Urgență. Aproximativ 70 de oameni se aflau în interiorul centrului medical în momentul loviturii.
Între timp, explozii au fost raportate și în Cernihiv și Zaporojie, potrivit Kyiv Independent.