Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 4 ianuarie că nu crede că Ucraina ar fi atacat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin, punând sub semnul întrebării afirmațiile Moscovei după un apel telefonic recent cu Putin.

„Nu credem că s-a întâmplat, acum că am reușit să verificăm”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

„S-a întâmplat ceva destul de aproape, dar nu avea nicio legătură cu asta… nimeni nu știa în acel moment. A fost prima dată când am auzit despre asta. El a spus că locuința lui a fost atacată”, a adăugat Trump.

Acuzația a apărut în timp ce Ucraina și Statele Unite coordonau un nou cadru de pace, un moment pe care oficialii ucraineni l-au descris drept unul deliberat.