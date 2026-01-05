Război în Ucraina, ziua 1412. Rusia a lovit Kievul luni dimineață, sunt cel puțin 2 morți - LIVE TEXT

Imagini transmise de autoritățile ucrainene

Rusia continuă să atace ținte de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv capitala Kiev, în timp ce la sol trupele Kremlinului fac avansuri ușoare, dar constante.

UPDATE 8:20 - Trump respinge afirmația lui Putin privind un atac ucrainean asupra reședinței sale 

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 4 ianuarie că nu crede că Ucraina ar fi atacat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin, punând sub semnul întrebării afirmațiile Moscovei după un apel telefonic recent cu Putin.

Nu credem că s-a întâmplat, acum că am reușit să verificăm”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

S-a întâmplat ceva destul de aproape, dar nu avea nicio legătură cu asta… nimeni nu știa în acel moment. A fost prima dată când am auzit despre asta. El a spus că locuința lui a fost atacată”, a adăugat Trump.

Acuzația a apărut în timp ce Ucraina și Statele Unite coordonau un nou cadru de pace, un moment pe care oficialii ucraineni l-au descris drept unul deliberat.

UPDATE 7:00 - Atac devastator asupra Kievului, au fost lovite și obiective civile

Echipajele de intervenție lucrează la locul unui atac cu drone rusești asupra Kievului, în primele ore ale zilei de 5 ianuarie, a transmis Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Rusia a atacat Kievul și regiunea capitalei cu un val de drone în noaptea de 5 ianuarie, ucigând o persoană în Kiev și încă una în regiunea Kiev, potrivit autorităților locale.

Un centru medical privat din districtul Obolonski din Kiev a fost avariat în urma atacului, iar cel puțin trei persoane au fost rănite, conform Serviciului de Urgență. Aproximativ 70 de oameni se aflau în interiorul centrului medical în momentul loviturii.

Între timp, explozii au fost raportate și în Cernihiv și Zaporojie, potrivit Kyiv Independent.