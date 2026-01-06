Potrivit polițiștilor, suspecții au intrat în curtea lăcașului de cult în timpul nopții, însă planul lor a fost dejucat de măicuțele care au auzit zgomote și au ieșit afară să vadă ce se întâmplă. Ele i-au surprins pe cei trei în momentul în care încercau să sustragă bani din cutia milei și alte bunuri din incinta mănăstirii.

Speriate, dar vigilente, măicuțele au sunat imediat la 112. În acel moment, hoții au fugit cu mașina cu care veniseră, însă au fost opriți în trafic la scurt timp de polițiști, care i-au reținut pentru 24 de ore.

Cei trei sunt cercetați pentru tentativă de furt calificat. Ancheta este coordonată de un procuror, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

„În noaptea de 4-5 ianuarie, în jurul orelor 2:30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaş de cult din comuna Drăgăneşti-Vlaşca, unde ar fi încercat să sustragă bunuri şi bani. Ulterior, fiind surprinse de reprezentanţii mănăstirii, acestea au părăsit locul cu un autoturism. În continuarea cercetărilor, poliţiştii au identificat în trafic autoturismul respectiv, fiind depistate persoanele bănuite de comiterea faptei, iar în urma administrării probatoriului s-a dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de cei trei bărbaţi”, a transmis IPJ Teleorman.