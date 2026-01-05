Nicușor și Bolojan, citați la Curtea de Apel

Probleme în Justiție pentru premierul Ilie Bolojan și pentru președintele Nicușor Dan, după presiunile asupra magistraților!

Astăzi la Curtea de Apel este primul termen în ambele dosare în care sunt citați cei doi lideri.

Se cere desființarea grupului de lucru pentru schimbarea legilor din Justiție, dar și revocarea judecătorului CCR numit de președinte.

În aproximativ o oră începe ședința în care este analizat dosarul prin care se cere revocarea judecătorului CCR numit de Nicușor Dan: Dacian Dragoș.

La ora 12:00 va începe ședința în care se discută dosarul în care se cere desființarea grupului de lucru înființat de premierul Ilie Bolojan, grup de lucru care ar fi trebuit să vină cu propuneri pentru modificarea legilor din justiție. Este vorba de un grup de lucru care a fost creat după acel documentar în care se acuzau probleme în justiție. În acest dosar sunt citați atât premierul, cât și Guvernul României, dar și Secretariatul General al Guvernului.

Dacă judecătorii vor decide că grupul a fost înființat ilegal, atunci el ar trebui desființat, ceea ce ar fi o lovitură dură pentru Ilie Bolojan. Premierul își dorea ca acest grup de lucru să vină cu propuneri de modificări legislative în domeniul justiției. Aceste procese se află pe rol în condițiile în care, în urmă cu puțin timp, Curtea de Apel București a respins o altă reformă cerută de Ilie Bolojan. Este vorba despre reforma ANCOM, acolo unde Curtea de Apel București a dat dreptate sindicatelor angajaților din instituțiile publice și a respins reforma.