În imagini, liderul venezuelean poartă un trening negru, o șapcă neagră și ține o sticlă de apă în mână. La un moment dat, poate fi auzit spunându-le agenților: „Noapte bună, La mulți ani”, o reacție surprinzătoare în contextul situației sale.

Nicolas Maduro, în șlapi și cătușe într-o închisoare din New York

Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă dimineață în Caracas, în cadrul unei operațiuni militare americane de mare amploare. Cei doi au fost scoși din Venezuela și transportați în Statele Unite, unde au ajuns sâmbătă seara.

În New York, au fost duși la sediul DEA, apoi transportați cu elicopterul la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. La sosirea în fața închisorii, zeci de oameni au aplaudat și au scandat împotriva lui Maduro, unii lăudându-l pe președintele Donald Trump pentru operațiunea militară, notează New York Post.

Oamenii se bucură pentru operațiunea demarată de Trump

Un venezuelean stabilit în SUA a declarat pentru presă că este „o bucurie să vezi dictatorul căzând”, dar a avertizat că regimul de la Caracas nu a fost încă înlăturat complet. Mai multe imagini publicate de Casa Albă și de președintele Trump pe rețelele sociale arată momente din timpul operațiunii, inclusiv secvențe cu Maduro la bordul unei nave militare americane și fotografii cu oficiali americani urmărind desfășurarea misiunii.

Maduro și Flores urmează să apară în fața instanței federale, fiind acuzați de narcoterorism, conspirație pentru trafic de droguri și posesie de armament greu. Procurorii americani susțin că au dovezi solide care îi leagă de rețele internaționale de trafic de cocaină.