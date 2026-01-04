Decizia a provocat o reacție dură la Paris și a generat un nou episod tensionat în relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Măsurile vizează persoane asociate cu politicile europene privind controlul platformelor digitale și au fost făcute publice în luna decembrie 2025.

Franța reacționează după sancționarea lui Thierry Breton

Autoritățile franceze au condamnat public sancțiunile impuse de Washington, care îl vizează pe fostul comisar european Thierry Breton, alături de alți patru oficiali europeni. Interdicțiile presupun imposibilitatea intrării pe teritoriul Statelor Unite și au fost interpretate la Paris drept o măsură cu impact politic major, în contextul divergențelor dintre cele două părți privind reglementarea mediului online.

Poziția exprimată de Roland Lescure

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a criticat decizia americană și a anunțat că intenționează să solicite explicații directe autorităților de la Washington. Demersul urmează să aibă loc în cadrul unei vizite oficiale programate pentru luna ianuarie. „Voi fi în Statele Unite, peste câteva zile. Mă voi întâlni cu omologul meu, Scott Bessent, și îi voi vorbi despre acest subiect”, a declarat Lescure la postul public France Info, citat de Le Figaro.

Oficialul francez a legat aceste sancțiuni de diferențele de abordare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește libertatea de exprimare și modul de reglementare a platformelor online. El a criticat „așa-zisa libertate de exprimare din Statele Unite, care încurajează răspândirea de informații fără discernământ”, precizând că statele europene nu intenționează să renunțe la propriile norme.

Poziția fermă a Parisului privind regulile europene

În același context, ministrul francez a transmis că Franța nu va abandona cadrul normativ adoptat la nivel european. „Nu vom da înapoi și vom continua să aplicăm o reglementare europeană potrivită valorilor europene, chiar dacă aceasta contravine unor convingeri americane de astăzi”, a precizat acesta.

Rolul lui Thierry Breton și disputa privind legislația digitală

Thierry Breton, unul dintre oficialii sancționați, a avut un rol central în elaborarea Regulamentului privind serviciile digitale. Acest act normativ impune platformelor online obligația de a combate conținuturile ilegale și periculoase și stabilește responsabilități sporite în ceea ce privește moderarea acestora. Autoritățile americane consideră însă că aceste reguli afectează libertatea de exprimare.

La începutul lunii decembrie, Uniunea Europeană a aplicat platformei X, deținută de Elon Musk, o amendă de 120 de milioane de euro. Aceasta a fost prima sancțiune acordată în baza noii legislații privind serviciile digitale.

Alți oficiali europeni incluși pe lista sancțiunilor

Pe lista persoanelor vizate de interdicțiile americane se află și Imran Ahmed, director britanic al organizației Center for Countering Digital Hate, precum și Clare Melford, cofondator al Global Disinformation Index din Marea Britanie. De asemenea, Annei-Lena von Hodenberg și Josephinei Ballon, din Germania, implicate în activitatea organizației HateAid, li s-a interzis accesul pe teritoriul Statelor Unite. HateAid este cunoscută pentru inițiativele sale împotriva discursului de ură și a dezinformării în mediul online.

Justificarea oferită de autoritățile americane

Potrivit poziției oficiale exprimate de autoritățile din Statele Unite, toate aceste persoane s-au numărat printre susținătorii și promotorii reglementărilor europene care vizează combaterea dezinformării și a discursului de ură în spațiul digital.

