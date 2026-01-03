În cadrul conferinței de presă susținută după operațiunea militară din Venezuela și capturarea lui Nicolás Maduro, președintele american Donald Trump a fost întrebat despre relația cu Vladimir Putin și despre situația din Ucraina.

Președintele american a vorbit deschis despre pierderile umane și despre necesitatea reluării discuțiilor de pace, subliniind gravitatea situației din ultimele săptămâni.

„Nu sunt foarte încântat de Putin. Omoară prea mulți oameni. În ultimele patru zile am stabilit să se întoarcă la ideea de pace. Vreau să opresc crimele. 27.000 de morți au fost luna trecută. Vreau să opresc asta“, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

Mesajul transmis de la Washington vine într-un moment de maximă tensiune internațională, la doar câteva ore după operațiunea militară desfășurată de Statele Unite în Venezuela. Acțiunea, care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro, a generat reacții puternice pe scena diplomatică, iar Federația Rusă s-a numărat printre primele state care au reacționat oficial.

Reacția Federației Ruse la operațiunea militară americană din Venezuela

Moscova a condamnat atacul american și a cerut explicații imediate în legătură cu soarta liderului venezuelean. Ministerul rus de Externe a transmis că este profund îngrijorat de informațiile apărute după intervenția militară a SUA și a solicitat lămuriri clare privind situația lui Nicolas Maduro și a soției sale.

„Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite“, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat oficial, solicitând „clarificări imediate cu privire la această situaţie“.

Ulterior, diplomația Kremlinului a revenit cu un comunicat:

"Îndemnăm autoritățile americane să-și reconsidere această poziție și să-i elibereze pe președintele ales legal al unei țări suverane și soția sa", a transmis Ministerul rus de Externe într-un comunicat, citat de Agerpres.

