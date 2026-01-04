Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de armata americană. Evenimentul marchează o schimbare majoră la vârful puterii de la Caracas, într-un context tensionat pe plan intern și internațional.

Confirmarea Curții Supreme și arestările din SUA

Curtea Supremă din Venezuela a validat-o pe vicepreședinta socialistă Delcy Rodriguez ca succesor al lui Nicolas Maduro la doar câteva ore după intervenția forțelor americane. Inițial, Reuters anunțase că Rodriguez ar fi fugit în Rusia, însă sursele jurnaliștilor britanici s-au dovedit a fi false.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost arestați sâmbătă și transferați în Statele Unite, unde se află într-o închisoare federală din New York. Autoritățile americane îi acuză de narcoterorism și trafic de droguri, acuzații care au amplificat reacțiile politice la nivel global.

Poziția lui Trump și preferințele exprimate public

Donald Trump a declarat că o preferă pe Delcy Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, în funcția de lider al Venezuelei, în detrimentul liderului opoziției, Maria Corina Machado. Președintele american a afirmat că vicepreședinta lui Maduro ar fi pregătită să colaboreze cu Statele Unite. „Cred că a fost destul de amabilă, dar nu are de ales”, a spus Trump despre Rodriguez în timpul unei conferințe de presă în care a declarat că SUA vor „conduce” țara. „Ea este, în esență, dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a face Venezuela din nou măreață. Foarte simplu”, a spus conform Daily Mail.

Reacția dură a noii președinte interimare

Delcy Rodriguez, care l-a sprijinit pe Nicolas Maduro în menținerea regimului timp de peste un deceniu, a avut o reacție vehementă după capturarea acestuia. Ea l-a descris pe Maduro drept liderul legitim al Venezuelei și a criticat intervenția americană. În calitate de ministru al Finanțelor și petrolului, Rodriguez a catalogat arestarea drept „o atrocitate care încalcă dreptul internațional” și a cerut „eliberarea imediată” a fostului președinte.

Mesajul transmis în Consiliul Național de Apărare

În cadrul unei ședințe a Consiliului Național de Apărare, organizată după operațiunea militară a SUA, Delcy Rodriguez a lansat un apel public. „Facem apel la popoarele marii patrie să rămână unite, pentru că ceea ce s-a făcut Venezuelei se poate face oricui. Această utilizare brutală a forței pentru a înfrânge voința poporului poate fi aplicată împotriva oricărei țări”, a afirmat ea. În același context, Rodriguez a lăsat să se înțeleagă că nu susține ideea ca Statele Unite să ajute la conducerea Venezuelei, așa cum sugerase Trump.

Planurile invocate de Washington și rezervele exprimate

Donald Trump nu a oferit detalii concrete despre modul în care ar urma să fie administrată Venezuela, stat cu o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori. Totuși, el a indicat că rezervele semnificative de petrol ale țării ar putea fi folosite pentru a finanța o eventuală relansare. În același timp, există voci care pun sub semnul întrebării disponibilitatea Delcy Rodriguez de a susține o astfel de direcție.

Rezervele exprimate în Senatul SUA

Tom Cotton, președintele Comisiei de Informații a Senatului Statelor Unite, a declarat duminică, într-o intervenție la CNN, că nu există certitudini privind cooperarea noii conduceri de la Caracas. „Nu cred că putem conta pe Delcy Rodriguez să fie prietenoasă cu Statele Unite până când nu o dovedește”, a spus acesta în emisiunea „State of the Union with Dana Bash”.

Mesajul despre independența Venezuelei

Delcy Rodriguez nu a afirmat public că ar fi de acord cu agenda lui Trump pentru Venezuela, insistând în schimb asupra suveranității țării. „Nu vom mai fi niciodată sclavi, nu vom mai fi niciodată colonia vreunui imperiu. Suntem gata să apărăm Venezuela”, a declarat ea sâmbătă.

