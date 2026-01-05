În vârstă de 40 de ani, Amorim a preluat echipa în toamna lui 2024, după ce impresionase la Sporting Lisabona. A venit cu misiunea de a repara situația lăsată în urmă după mandatul considerat un „dezastru” al lui Erik Ten Hag, însă aventura sa pe Old Trafford s-a încheiat rapid.

Sezonul trecut, Manchester United a terminat în afara locurilor care duc în cupele europene, iar în prezent ocupă doar poziția a 6-a în Premier League. Diferența față de liderul Arsenal este deja de 17 puncte.

Nici investițiile consistente nu au schimbat parcursul echipei. În mercato-ul de vara trecută, clubul a cheltuit în jur de 250 de milioane de euro, dar rezultatele au rămas sub așteptări, fără semne clare că United poate reintra în lupta pentru vârful clasamentului.

Forma recentă a cântărit decisiv: în ultimele cinci meciuri de campionat, Manchester United a obținut o singură victorie, iar conducerea a ales să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.