Ruben Amorim, demis de Manchester United după doar 15 luni

Oficialii lui Manchester United au anunțat luni despărțirea de antrenorul Ruben Amorim
Oficialii lui Manchester United au anunțat luni despărțirea de antrenorul Ruben Amorim

Oficialii lui Manchester United au anunțat luni despărțirea de antrenorul Ruben Amorim. Tehnicianul portughez a stat pe banca formației din Premier League doar un an și trei luni.

În vârstă de 40 de ani, Amorim a preluat echipa în toamna lui 2024, după ce impresionase la Sporting Lisabona. A venit cu misiunea de a repara situația lăsată în urmă după mandatul considerat un „dezastru” al lui Erik Ten Hag, însă aventura sa pe Old Trafford s-a încheiat rapid.

Sezonul trecut, Manchester United a terminat în afara locurilor care duc în cupele europene, iar în prezent ocupă doar poziția a 6-a în Premier League. Diferența față de liderul Arsenal este deja de 17 puncte.

Nici investițiile consistente nu au schimbat parcursul echipei. În mercato-ul de vara trecută, clubul a cheltuit în jur de 250 de milioane de euro, dar rezultatele au rămas sub așteptări, fără semne clare că United poate reintra în lupta pentru vârful clasamentului.

Forma recentă a cântărit decisiv: în ultimele cinci meciuri de campionat, Manchester United a obținut o singură victorie, iar conducerea a ales să încheie colaborarea cu antrenorul portughez.

 