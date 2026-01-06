​Mircea Lucescu a fost întrebat dacă transferul în America îl va împiedica să mai evolueze pentru echipa națională. Selecționerul a adăugat că problemele recente ale jucătorului cu clubul l-au afectat, dar mutarea în SUA îl poate motiva, iar convocările la națională nu sunt legate direct de transfer.

Campionatul MLS a crescut în valoare, dar Lucescu avertizează asupra adaptării inițiale, întrucât sezonul începe pe 21-22 februarie 2026, înainte de barajul României cu Turcia pentru Mondial (26 martie).

Mircea Lucescu, despre transferul lui Munteanu în MLS: „Poate că va avea ceva de suferit la început”

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească.

Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta.

(n.r. dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit) Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește. (n.r. dacă va fi afectată convocarea la națională) Nu are nicio legătură, vom vedea ce se întâmplă, joacă, nu joacă”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

DC United a plătit 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro) pentru Munteanu, un record pentru clubul american, cu posibile bonusuri care pot crește suma până la 9-10 milioane de euro.

Louis Munteanu a semnat cu formația din MLS pe trei ani și jumătate, cu opțiune de prelungire, și un salariu anual de circa 1,2 milioane de euro; el așteaptă viza P-1 și certificatul internațional de transfer.