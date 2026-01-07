Valoarea de transfer estimată a spaniolului de doar 18 ani se ridică la 343,1 milioane de euro, conform modelului statistic al institutului elvețian.

Podiumul este completat de Erling Haaland, atacantul norvegian al lui Manchester City, evaluat la 255,1 milioane de euro, și de campionul mondial francez Kylian Mbappé, cotat la 201,3 milioane de euro.

În top 10 se mai regăsesc nume importante precum Jude Bellingham (Real Madrid, locul 4), Michael Olise (Franța, locul 5), Florian Wirtz (Liverpool, locul 6) și Désiré Doué (Franța, locul 7).

Tabelul este completat de João Neves (PSG, locul 8), Arda Güler (Real Madrid, locul 9) și Pedri González (Barcelona, locul 10).

În afara „Big 5” european, cea mai mare valoare de transfer o are brazilianul Vitor Roque, de la Palmeiras, estimat la 85 de milioane de euro.

El este urmat de Samu Aghehowa (Porto, 76 de milioane de euro) și Geovany Quenda (Sporting CP/Chelsea, 70 de milioane de euro).

Potrivit aceluiași raport, Gianluigi Donnarumma (Paris St-Germain), cu o valoare de 81,4 milioane de euro, este cel mai valoros portar din lume.

Clasamentul CIES poate fi consultat aici.