Tranziția oficială a Bulgariei la moneda euro, începută la 1 ianuarie 2026, a generat un val de tensiuni logistice și sociale, resimțite acut atât de comercianți, cât și de clienți. Deși țara a devenit oficial al 21-lea membru al zonei euro, realitatea din teren, în special în orașe precum Ruse, relevă o adaptare anevoioasă la noul sistem de plăți. Deși guvernul de la Sofia a promovat adoptarea monedei unice ca pe un pilon de stabilitate economică și un instrument de combatere a corupției, primele zile ale anului au fost marcate de cozi interminabile și confuzie generalizată.

O problemă majoră a apărut la nivelul infrastructurii fiscale, unde sistemele aprobate de autoritățile naționale sunt limitate la doar două zecimale, o restricție care complică semnificativ conversia precisă din leva în euro. În sectorul combustibililor, unde prețurile gravitează în jurul valorii de 1,15 euro pe litru, proprietarii de benzinării se plâng că programele de fidelizare și terminalele de plată nu sunt încă pe deplin compatibile cu noua monedă. Această deficiență tehnică duce la întârzieri majore la pompe, alimentând frustrarea publicului care se teme, totodată, de o rotunjire masivă a prețurilor în defavoarea consumatorului.

În ciuda pregătirilor de la finalul lunii decembrie, când bulgarii au asaltat băncile pentru a-și preschimba economiile, utilizarea practică a euro întâmpină rezistență la casele de marcat. Mulți comercianți refuză plățile în moneda europeană, invocând lipsa numerarului pentru rest sau dificultatea de a opera simultan cu două valute. Astfel, deși euro este moneda oficială, leva rămâne principalul instrument de plată pentru majoritatea cetățenilor, în timp ce mediul de afaceri face apel la răbdarea publicului pentru a depăși această perioadă critică de calibrare a sistemelor de tranzacționare.