„Rambursarea acestor bani de către Comisia Europeană arată că plățile noastre către fermieri sunt bine fundamentate și eligibile. Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme și pentru a menține stabilitatea financiară în agricultură, fără povară suplimentară asupra bugetului de stat”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

În urma tranșei primite luni, valoarea totală a rambursărilor de la Comisia Europeană în perioada 2025–2026 ajunge la aproximativ 4,08 miliarde de euro, incluzând toate defalcările pe fonduri europene gestionate de România.

Ministerul Agriculturii precizează că, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), va continua autorizarea și plata sumelor aferente campaniei în derulare, astfel încât fermierii să beneficieze la timp de sprijinul financiar.

Autoritățile afirmă că aceste rambursări contribuie la menținerea stabilității financiare în agricultură și la susținerea investițiilor din acest sector.