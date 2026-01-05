Brigitte și soțul ei, președintele francez Emmanuel Macron, s-au confruntat în repetate rânduri cu afirmații false în ultimii ani, unii afirmând că ea s-a "născut" sub numele de Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare.



Diferența de vârstă de 24 de ani dintre Brigitte și Emmanuel a fost, de asemenea, subiectul unor critici și acuzații pe care aceștia le-au ignorat mult timp, dar au început să le urmărească din ce în ce mai activ în instanță.



Decizia de luni oferă un impuls soților Macron, care urmăresc și un proces de defăimare de mare amploare în SUA împotriva influencerului și podcasterului de dreapta Candace Owens, care a susținut, de asemenea, că Brigitte s-a născut bărbat, scrie Agerpres.



Cei opt bărbați și cele două femei au fost găsiți vinovați de comentarii rău intenționate despre sexul și sexualitatea lui Brigitte Macron, aceștia echivalând chiar diferența de vârstă față de soțul ei cu "pedofilia". Aceștia au fost condamnați la pedepse de până la opt luni de închisoare cu suspendare, conform presei franceze.

