"Acceptă acum, te rog. Fii drăguț...", i-a fi spus Trump lui Macron, potrivit liderului de la Casa Albă.



De la reședința sa de la Mar-a-Lago din Florida, președintele american a povestit o anecdotă pe care deja o împărtășise susținătorilor săi vineri seara, în timpul unui miting.



"Am vorbit cu un om foarte de treabă, președintele Macron al Franței, și i-am spus \"Emmanuel, trebuie să crești prețul medicamentelor", a relatat Donald Trump, în marja prezentării unei noi nave de război.



Apoi a adoptat o voce ușor plângăreață pentru a-l imita pe interlocutorul francez, care i-ar fi răspuns: "Nu, nu, nu, nu vom face asta".

Danemarca îl cheamă pe ambasadorul SUA la explicații după ce Trump a anunțat numirea unui trimis special pentru Groenlanda



"Am spus "Emmanuel, 100% o vei face. Acceptă acum, te rog. Fii drăguț...", a adăugat Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.



"Dacă nu o vei face, voi taxa tot ce vinde Franța în Statele Unite", ar fi amenințat atunci președintele american.



Liderul american a asigurat apoi că Emmanuel Macron i-ar fi răspuns "Ah, înțeleg", înainte de a accepta.



Președintele Donald Trump a cerut de mai multe ori ca prețurile medicamentelor să crească în Europa, pentru ca, potrivit lui, acestea să poată scădea pentru americani, scrie Agerpres.



Statele Unite au încheiat vara aceasta un acord vamal cu Uniunea Europeană ce prevede ca majoritatea exporturilor europene destinate pieței americane să fie taxate cu 15%. De atunci, în Franța nu a existat niciun anunț sau decizie prezidențială privind prețul medicamentelor, contrar celor sugerate de liderul de la Casa Albă.

