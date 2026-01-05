Șeful statului venezuelean, capturat sâmbătă în timpul unei operațiuni a armatei americane, va compărea în fața tribunalului federal din Manhattan pentru a fi informat că este inculpat de justiția americană, în special pentru „narcoterorism” și import de cocaină în Statele Unite.

Maduro este încarcerat într-un centru de detenție supranumit „Infernul pe Pământ”. Situat în districtul Brooklyn, penitenciarul a găzduit deținuți celebri, precum traficantul „El Chapo”. Este una dintre închisorile cu cea mai proastă reputație: se raportează frecvent acte de violență, iar condițiile de viață sunt dure.

În închisoare se află, alături de Maduro, aproximativ 1.200 de deținuți. De-a lungul timpului, acolo au fost încarcerate figuri celebre ale crimei organizate și ale politicii internaționale: Joaquin „El Chapo” Guzman, fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández, rapperul Sean „Diddy” Combs, dar și Ghislaine Maxwell, complicea lui Jeffrey Epstein.

Condițiile din centrul de detenție au fost descrise de aceasta drept degradante și a comparat celula în care a fost ținută cu cea a personajului Hannibal Lecter din filmul Tăcerea mieilor.

În 2019, situația de acolo a degenerat într-un scandal național, după ce închisoarea a rămas zile întregi fără electricitate și încălzire, în plină iarnă, când temperaturile au coborât până la minus 15 grade Celsius. Mai multe procese au fost intentate, care au dus la despăgubiri de aproape zece milioane de dolari.