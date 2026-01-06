Într-o intervenție publică, oficialul american a invocat un eveniment recent desfășurat în capitala Venezuelei. Potrivit acestuia, operațiunea a avut loc în centrul orașului Caracas și a implicat aproape 200 de americani. În acest context, secretarul Apărării a afirmat: „Cu trei nopți în urmă, în centrul orașului Caracas din Venezuela, aproape 200 dintre cei mai buni americani ai noștri au intrat în centrul orașului Caracas, se pare că acele apărări aeriene rusești nu au funcționat chiar atât de bine, nu-i așa?”.

🚨 BREAKING: U.S. DEFENSE SECRETARY MOCKS PUTIN OVER FAILED RUSSIAN AIR DEFENSES



“Three nights ago, in downtown Caracas in Venezuela, nearly 200 of our greatest Americans went downtown in Caracas, seems those Russian air defenses didn’t work quite so well, did they?” the defense… pic.twitter.com/N05kZvHOKJ — NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026

Reacții internaționale, a doua zi consecutiv

Pentru a doua zi la rând, scena internațională este descrisă ca reacționând cu ironie față de sprijinul considerat „de neclintit” pe care Vladimir Putin l-ar fi oferit lui Nicolas Maduro, sprijin pus sub semnul ridicolului în urma declarațiilor oficialului american.

În acest context, mesajul transmis de la Washington a fost sintetizat de presa americană printr-o formulare cu tentă sarcastică: „Cu prieteni ca aceștia, nu ai nevoie de dușmani”.

Cine este avocatul care îl reprezintă pe Maduro în instanță. Specialistul l-a apărat în trecut pe fondatorul Wikileaks într-un proces controversat