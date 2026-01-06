Șeful Pentagonului îl ironizează pe Putin: „Acele apărări aeriene rusești nu au funcționat chiar atât de bine, nu-i așa?” - VIDEO

Pete Hegseth. Foto: Profimedia
Pete Hegseth. Foto: Profimedia

Secretarul Apărării al Statelor Unite a lansat o ironie directă la adresa lui Vladimir Putin, făcând referire la performanța sistemelor de apărare aeriană rusești.

Într-o intervenție publică, oficialul american a invocat un eveniment recent desfășurat în capitala Venezuelei. Potrivit acestuia, operațiunea a avut loc în centrul orașului Caracas și a implicat aproape 200 de americani. În acest context, secretarul Apărării a afirmat: „Cu trei nopți în urmă, în centrul orașului Caracas din Venezuela, aproape 200 dintre cei mai buni americani ai noștri au intrat în centrul orașului Caracas, se pare că acele apărări aeriene rusești nu au funcționat chiar atât de bine, nu-i așa?”.

Reacții internaționale, a doua zi consecutiv

Pentru a doua zi la rând, scena internațională este descrisă ca reacționând cu ironie față de sprijinul considerat „de neclintit” pe care Vladimir Putin l-ar fi oferit lui Nicolas Maduro, sprijin pus sub semnul ridicolului în urma declarațiilor oficialului american.

În acest context, mesajul transmis de la Washington a fost sintetizat de presa americană printr-o formulare cu tentă sarcastică: „Cu prieteni ca aceștia, nu ai nevoie de dușmani”.

Cine este avocatul care îl reprezintă pe Maduro în instanță. Specialistul l-a apărat în trecut pe fondatorul Wikileaks într-un proces controversat