Potrivit unor surse din interiorul regimului de la Caracas, noua președintă Delcy Rodriguez a dispus poliției secrete să înceapă acțiuni de „căutare și capturare” a tuturor persoanelor suspectate că ar colabora cu Statele Unite,

Luni seară, a fost publicat în Gazeta Oficială, un decret de „stare de tulburări externe”, emis în numele lui Nicolas Maduro, în baza Articolului Cinci.

Regimul de la Caracas a ordonat „căutarea și capturarea” persoanelor implicate în promovarea și sprijinirea atacului dat de SUA

Documentul transmite că „acțiunile întreprinse de Guvernul Statelor Unite împotriva teritoriului venezuelean fac necesară și urgentă adoptarea de măsuri extraordinare de securitate și apărare pentru a respinge agresiunea”.

„Organele de poliție naționale, statale și municipale vor întreprinde imediat căutarea și capturarea pe întreg teritoriul național a oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii, pentru a le pune la dispoziția Parchetului și a sistemului de justiție penală, cu respectarea deplină a procedurilor legale și a dreptului la apărare.”, se arată în documentul oficial publicat în Gazetă.

Străzile capitalei venezuelene au fost împânzite începând de luni seară de bărbați înarmați, îmbrăcați în civil, care opresc și controlează automobilele, în timp ce autoritățile au suspendat o serie de drepturi constituționale invocând o „stare de perturbare externă”.

Decretul emis de autorități prevede militarizarea totală a infrastructurii naționale, inclusiv a industriei petroliere, precum și mobilizarea armatei și trecerea personalului civil din sectoarele strategice sub regim militar. Adunările publice au fost interzise, iar proprietățile private pot fi confiscate „în scopuri de apărare națională”.

Deși documentul face referire la respectarea procedurilor legale, organizațiile pentru drepturile omului și reprezentanții presei avertizează că măsurile ar putea declanșa un val de abuzuri.

Mai mulți jurnaliști au fost arestați sau au dispărut fără urmă

Surse citate de Daily Mail transmit că mai mulți jurnaliști au fost arestați sau au dispărut fără urmă, iar două importante agenții de presă americane ar fi fost împiedicate să părăsească țara. Până luni seară, cel puțin opt reporteri fuseseră reținuți, dintre care doar trei au fost eliberați ulterior.

Starea de urgență va fi menținută 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru încă trei luni. Măsurile radicale vin în contextul în care Donald Trump a afirmat că Statele Unite „vor administra” Venezuela și vor prelua controlul rezervelor sale uriașe de petrol, ceea ce a amplificat tensiunile politice și temerile privind o criză umanitară profundă.