Întrebat cine va avea rolul decisiv în luarea deciziilor referitoare la Venezuela, Trump a subliniat că el va fi cel care va da „ultimul cuvânt”. „Este un grup format din toți. Toți sunt experți în domenii diferite”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Potrivit The Washington Post, Stephen Miller, principalul arhitect al politicii antiimigrație din administrația Trump, ar putea primi un rol extins în gestionarea situației din Venezuela. La rândul său, Marco Rubio a explicat că tranziția va fi coordonată „dintr-o perspectivă de politici”, ca parte a unui „efort al întregului aparat de securitate națională”.

Declarațiile vin după operațiunea militară de sâmbătă de la Caracas, în urma căreia președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores, au fost capturați.

Trump a susținut că Statele Unite „sunt la conducerea” Venezuelei, avertizând-o pe președinta interimară Delcy Rodriguez, fostă vicepreședintă a lui Maduro, să „facă ceea ce trebuie” pentru a evita un viitor mai rău decât al predecesorului ei.

În același interviu, Trump a afirmat că Rodriguez „cooperează” cu Washingtonul și că „își dorește ca țara sa să supraviețuiască”. Totodată, liderul american i-a cerut acesteia să ofere acces deplin SUA la petrolul și infrastructura Venezuelei, precizând că America „nu este în război cu Venezuela, ci cu traficanții de droguri și cu cei care își goleau închisorile și spitalele de boli mintale trimițându-i în SUA”.

Trump a descris capturarea lui Maduro drept „un moment extraordinar în istorie” și a estimat că plecarea acestuia va conduce la scăderea prețurilor la petrol pentru americani.

Președintele a adăugat că se așteaptă ca firmele petroliere americane să înceapă operațiunile în Venezuela în mai puțin de 18 luni, deși surse citate de presa americană arată că industria petrolieră din SUA rămâne reticentă din cauza instabilității și a lipsei de garanții juridice.