Oficiul pentru Comunicații din Marea Britanie (Ofcom) a anunțat că a luat „contact urgent” cu X și cu divizia de inteligență artificială xAI pentru a verifica respectarea Online Safety Act. În funcție de răspunsul companiei, autoritatea va decide dacă va demara o anchetă oficială, potrivit telegraph.co.uk.

Funcționarea și impactul chatbot-ului Grok

Investigațiile preliminare arată că Grok recreează fotografii existente ale Prințesei de Wales în ipostaze sexualizate, generând imagini realiste în costume de baie. Chatbot-ul, dezvoltat de xAI și integrat în rețeaua socială X (fosta Twitter), a produs în ultimele zile mii de imagini cu femei și copii dezbrăcați sau sexualizați, generând mai multe imagini pe minut.

Reacții oficiale din Marea Britanie

Ministrul britanic pentru violența împotriva femeilor și fetelor, Alex Davies-Jones, a criticat public compania și pe Elon Musk, avertizând că generarea de imagini intime fără consimțământ va deveni ilegală în Regatul Unit.

Măsuri luate de X

Platforma a transmis că aplică proceduri stricte împotriva conținutului ilegal, inclusiv materialul de abuz sexual asupra copiilor, prin eliminarea imediată a acestuia și suspendarea permanentă a conturilor implicate.

Cadru legal și sancțiuni posibile

Crearea și distribuirea de imagini deepfake cu conținut sexual este deja interzisă prin Online Safety Act, iar rețelele sociale care nu respectă legea riscă amenzi de până la 10% din veniturile mondiale.

Investigații internaționale și context diplomatic

Autoritățile din Franța și Malaezia au anunțat de asemenea că investighează situația. Un eventual demers al Ofcom ar putea tensiona relațiile cu administrația americană, care a criticat anterior legislația britanică privind siguranța online.

Familia regală și precedentul juridic

Kensington Palace nu a oferit comentarii referitoare la imaginile generate de Grok. Familia regală a obținut anterior despăgubiri semnificative în Franța, prin mai multe procese de protejare a vieții private împotriva paparazzilor.

