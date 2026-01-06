La fața locului au intervenit echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detașamentului Arad, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea acestora au fost identificate două victime, care nu prezentau semne vitale.

Cei doi bărbați, în vârstă de 27 și 57 de ani, sunt din județul Vaslui și au același nume de familie, însă autoritățile nu au confirmat încă gradul de rudenie. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este cea a unui gest voluntar, potrivit informațiilor preliminare, potrivit Aradon.

Cazul a fost preluat de autoritățile abilitate, care au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.